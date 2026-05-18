«Либеральный фашизм»: политолог раскрыл, почему Пашинян стал кричать на избирателей

Политолог Ордуханян: у Пашиняна нет других доводов, кроме крика на избирателей

Премьер Армении Никол Пашинян на предвыборной акции накричал на обвинившую его в предательстве женщину, так как страна постепенно под влиянием Запада превращается в Украину 2014 года. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Рафаэль Ордуханян. Он назвал положение дел в Ереване «либеральным фашизмом».



«Это определенная тактика «соросят», когда доводы кончаются, надо орать и кричать. Неважно, кто перед тобой. Это норма, которая сейчас в Ереване. Согласитесь, этой женщине повезло. Другие сидят в тюрьмах, высланы из страны, а кто-то убит», — подчеркнул аналитик.

По мнению Ордуханяна, Армения на фоне курса на интеграцию с Европой и отхода от России постепенно превращается в Украину времен 2014 года с полным игнорированием общественного мнения.

«Это самый обыкновенный либеральный фашизм», — заключил он.

Пашинян во время предвыборной акции вышел из себя и накричал на женщину, которая обвинила его в разрушении армянской государственности.

На кадрах видно, как женщина эмоционально высказывает Пашиняну свое недовольство. Она, в частности, обвинила политика в том, что он украл у нее «родину, брата и радость», а также растоптал армянское достоинство.

«Ты разрушил страну, ты отнял наших сыновей, ты враг народа!» — говорила она.

Поначалу Пашинян пытался спокойно отвечать на обвинения, но спустя время не выдержал, сменил тон и сорвался на крик. Он попутно обрушился с критикой на своих политических оппонентов, в том числе экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Пашинян обвинил их в трусости и дезертирстве и пообещал «всех нагнуть и размазать».



Ранее Пашинян испугался разрезать торт в форме карты Армении.