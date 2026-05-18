Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Либеральный фашизм»: политолог раскрыл, почему Пашинян стал кричать на избирателей

Политолог Ордуханян: у Пашиняна нет других доводов, кроме крика на избирателей
Кадр из видео/Соцсети

Премьер Армении Никол Пашинян на предвыборной акции накричал на обвинившую его в предательстве женщину, так как страна постепенно под влиянием Запада превращается в Украину 2014 года. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Рафаэль Ордуханян. Он назвал положение дел в Ереване «либеральным фашизмом».
 
«Это определенная тактика «соросят», когда доводы кончаются,  надо орать и кричать. Неважно, кто перед тобой. Это норма, которая сейчас в Ереване. Согласитесь, этой женщине повезло. Другие сидят в тюрьмах, высланы из страны, а кто-то убит», — подчеркнул аналитик.

По мнению Ордуханяна, Армения на фоне курса на интеграцию с Европой и отхода от России постепенно превращается в Украину времен 2014 года с полным игнорированием общественного мнения.

«Это самый обыкновенный либеральный фашизм», — заключил он.

Пашинян во время предвыборной акции вышел из себя и накричал на женщину, которая обвинила его в разрушении армянской государственности.

На кадрах видно, как женщина эмоционально высказывает Пашиняну свое недовольство. Она, в частности, обвинила политика в том, что он украл у нее «родину, брата и радость», а также растоптал армянское достоинство.

«Ты разрушил страну, ты отнял наших сыновей, ты враг народа!» — говорила она.

Поначалу Пашинян пытался спокойно отвечать на обвинения, но спустя время не выдержал, сменил тон и сорвался на крик. Он попутно обрушился с критикой на своих политических оппонентов, в том числе экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Пашинян обвинил их в трусости и дезертирстве и пообещал «всех нагнуть и размазать».
 

 

Ранее Пашинян испугался разрезать торт в форме карты Армении.

 
Теперь вы знаете
В России уже умирали от Эболы. Стоит ли россиянам бояться нового штамма, от которого нет лекарств и вакцин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!