Политолог объяснил, чего ждать от Пашиняна в случае победы его партии на выборах

В случае, если партия действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна одержит победу на предстоящих выборах, резкого разворота во внешней политике республики ждать не стоит. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал доцент кафедры политологии ГАУГН Артур Аваков.

«В обозримой перспективе Армения не вступит в ЕС, не выйдет из ЕАЭС и, скорее всего, формально останется членом ОДКБ, хотя ее участие в организации может и дальше оставаться замороженным. У Еревана нет ни полноценной альтернативы отношениям с Россией, ни серьезных причин для их полного разрыва», — отметил политолог.

Европейский курс и перестройка всей системы безопасности, экономики и логистики — разные вещи, добавил он.

18 мая на предвыборной акции Пашинян вышел из себя и накричал на женщину, которая обвинила его в разрушении армянской государственности. В частности, она обвинила политика в том, что он украл у нее «родину, брата и радость», а также растоптал армянское достоинство.

Поначалу политик пытался спокойно отвечать на обвинения, но спустя время не выдержал, сменил тон и сорвался на крик. Он попутно обрушился с критикой на своих политических оппонентов, в том числе экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Пашинян обвинил их в трусости и дезертирстве и пообещал «всех нагнуть и размазать».

Ранее политолог раскрыл, почему Пашинян стал кричать на избирателей.