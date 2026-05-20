Китайский инженер во второй раз встретился с Путиным спустя четверть века

Путин встретился в Китае с инженером, которого видел еще ребенком в 2000 году

Президент России Владимир Путин встретился с китайским инженером Пэн Паем, которого еще ребенком видел во время своей первой поездки в КНР в 2000 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча состоялась 20 мая в ходе официального визита российского лидера в Пекин. Путин и Пэн Пай побеседовали в государственной резиденции «Дяоюйтай», где на время своей поездки остановился президент РФ.

Пэн Пай родился 18 июня 1988 года в городе Юэян провинции Хунань, в этом году он отметит 38-летие. Китаец получил степень магистра в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) в 2013 году. После этого вернулся в Китай, где сейчас работает инженером в одной из крупнейших компаний страны.

В прошлом году Пэн Пай дал интервью RT, в котором вспомнил, как прошла его первая встреча с Путиным в 2000 году. Китаец рассказал, что увидел президента в парке Бэйхай и помахал ему рукой. Внезапно Путин подошел к мальчику с охраной, снял с каменных перил и поцеловал в лоб.

Мужчина признался, что с тех пор мечтал снова увидеть Путина. Пэн Пай отметил, что российский лидер по-прежнему полон сил и величественен, а он сам из маленького мальчика превратился в «немного располневшего мужчину».

Ранее Ушаков назвал «весьма символичной» встречу Путина с Пэн Паем.