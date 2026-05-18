Путин приготовился к «символичной встрече» в Китае

Путин встретится в Китае с инженером, которого видел еще ребенком в 2000 году
Президент России Владимир Путин во время визита в Китай встретится с инженером, которого еще ребенком видел во время своей первой поездки в КНР в 2000 году. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

По его словам, глава государства встретится с китайским инженером по имени Пэн Пай во время небольшого перерыва в программе. Он примет его в своей резиденции.

«Этого китайского гражданина наш президент видел еще ребенком», — рассказал Ушаков.

Он сообщил, что мальчик вырос и получил образование в одном из университетов Москвы. Сейчас Пэн Пай работает в крупной компании Китая.

«Это будет весьма символичная встреча», — добавил Ушаков.

В прошлом году Пэн Пай во время интервью с RT вспомнил, как прошла его первая встреча с Путиным. Он рассказал, что увидел президента в парке Бэйхай и помахал ему рукой. Внезапно Путин подошел к мальчику с охраной, снял с каменных перил и поцеловал в лоб.

Владимир Путин приедет в Китай 19 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Его визит продлится два дня — с 19 до 20 мая. Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин в ходе встречи обсудят глобальные и региональные вопросы, представляющие интерес для обеих стран.

Ранее Путин послал миру сигнал о дружбе с Китаем.

 
