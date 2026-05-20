Си Цзиньпин рассказал об угрозе возврата к «миру джунглей»

Си Цзиньпин заявил об угрозе возврата к «миру джунглей» на международной арене

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время совместного заявления для СМИ с президентом России Владимиром Путиным заявил об угрозе возврата к «миру джунглей» на международной арене. Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал мир «неспокойным».

«Зашкаливает нанесенный односторонними действиями и гегемонией урон. Грозит возврат к закону джунглей», — сказал Си Цзиньпин.

Кроме того председатель КНР указал, что отношения Китая и России поднимаются на все новую высоту. По его мнению, Пекин и Москва должны быть стратегическим оплотом друг для друга.

19-20 мая Владимир Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин дал оценку переговорам с Си Цзиньпином.