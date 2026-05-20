В парламенте Чехии выступили против выделения части ВВП Украине

Спикер Окамура отверг предложение Рютте выделять 0,25% ВВП Украине
Председатель Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура выступил против предложения генсека НАТО Марка Рютте к союзникам выделять 0,25% ВВП Украине. Об этом Окамура написал в соцсети X.

«Мы не будем отправлять деньги на войну на Украине. Предложение НАТО означало бы увеличение долга Украины на десятки миллиардов долларов за счет наших граждан, а мы этого не хотим», — отметил он.

В мае издание Politico написало, что генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников по альянсу выделять 0,25% ВВП Украине. При этом СМИ сообщали, что с этой инициативой не согласились несколько крупных членов альянса, включая Францию и Великобританию. Также газета отмечала, что если союзники одобрят инициативу, то Украина каждый год будет получать $143 млрд.

22 апреля Евросоюз одобрил кредит в размере €90 млрд для Украины. Согласно плану, €60 млрд отправятся на военные нужды Киева, а €30 млрд — в бюджет Украины.

Также в конце апреля стало известно, что Германия окажет финансовую помощь Украине на €11,6 млрд в 2027 году и на €8,5 млрд в период с 2028 по 2030 год.

