Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Стало известно, сколько солдат ВСУ обучили в ЕС

Генерал ЕС Клэнси: Евросоюз обучил более 90 тысяч солдат ВСУ
Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Евросоюз обучил 93 тыс. солдат ВСУ в рамках миссии по оказанию военной помощи Украине. Об этом заявил председатель военного комитета ЕС Шон Клэнси в интервью Euronews.

«Сила ЕС проявляется, например, в нашей миссии ЕС по оказанию военной помощи [Украине], в рамках которой мы на сегодняшний день обучили 93 тыс. военнослужащих украинских вооруженных сил, и мы будем неустанно продолжать эту работу», — заявил Клэнси.

Он подчеркнул, что ЕС «неустанно» работает над поддержкой Украины и планирует «формировать будущее» ВСУ при помощи 27 государств-членов союза, которые «действуют согласованно».

В мае издание Politico сообщило, что генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников выделять 0,25% ВВП на помощь Украине, однако с этой инициативой не согласились несколько крупных членов альянса.

22 апреля Евросоюз одобрил кредит для Украины в размере €90 млрд. Планируется, что €60 млрд пойдут на вооружение для Киева, а €30 млрд — на бюджетные нужды Украины. Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари также рассказывал, что €6 млрд из €9 млрд первого транша кредита отправятся на военные нужды Украины.

18 мая представитель Европейской комиссии (ЕК) Баляш Уйвари заявил, что ЕС и Украина до сих пор не подписали три ключевых документа, которые нужны для предоставления Киеву кредита на €90 млрд.

Ранее Небензя высказался о печальной судьбе европейского пакета помощи Украине.

 
Теперь вы знаете
Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!