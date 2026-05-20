Си Цзиньпин негативно прокомментировал воскрешение идеологии нацизма

Лидер КНР Си Цзиньпин в рамках совместного заявления с президентом РФ Владимиром Путиным назвал провокационным отрицание итогов Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Си указал на необходимость всячески противодействовать «проявлениям односторонности и гегемонии, попыткам повернуть историю вспять», прежде всего провокационному отрицанию итогов Второй мировой войны и воскрешению признаков фашизма и милитаризма.

20 мая официальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина завершились.

Встреча двух лидеров продлилась почти три часа. Она прошла в Доме народных собраний в Пекине. Переговоры начались с беседы Путина и Си Цзиньпина в узком составе, позже к ним присоединилась основная часть делегаций, переговоры продолжались в расширенном составе.

19-20 мая Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин пригласил Си Цзиньпина в Россию.