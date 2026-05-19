Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Небензя высказался о печальной судьбе европейского пакета помощи Украине

Небензя: Россия не сомневается, что европейский пакет помощи Украине разворуют
MFA Russia/Global Look Press

Москва не имеет ни малейших сомнений, что пакет помощи Евросоюза Украине будет разворован, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Небензи, нет никаких сомнений в том, что одобренный Европейским союзом двухлетний пакет помощи Киеву на €90 млрд евро вновь разворуют.

18 мая глава министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ожидает первую выплату по согласованному ранее кредиту от Евросоюза в размере €90 млрд в начале июня.

В апреле Евросоюз утвердил кредитный пакет на €90 млрд для Украины, рассчитанный на 2026–2027 годы. Ожидается, что €60 млрд потратят на закупку вооружений, а оставшиеся €30 млрд используют для финансирования бюджетных потребностей Киева. При этом страны — члены Европейского союза могут оказаться в ситуации, когда им самим придется обслуживать долг, поскольку Украина не в состоянии выполнять долговые обязательства.

Ранее на Украине рассказали, во сколько стране обходится один день боевых действий.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!