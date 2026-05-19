Москва не имеет ни малейших сомнений, что пакет помощи Евросоюза Украине будет разворован, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

нет никаких сомнений в том, что одобренный Европейским союзом двухлетний пакет помощи Киеву на €90 млрд евро вновь разворуют.

18 мая глава министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ожидает первую выплату по согласованному ранее кредиту от Евросоюза в размере €90 млрд в начале июня.

В апреле Евросоюз утвердил кредитный пакет на €90 млрд для Украины, рассчитанный на 2026–2027 годы. Ожидается, что €60 млрд потратят на закупку вооружений, а оставшиеся €30 млрд используют для финансирования бюджетных потребностей Киева. При этом страны — члены Европейского союза могут оказаться в ситуации, когда им самим придется обслуживать долг, поскольку Украина не в состоянии выполнять долговые обязательства.

