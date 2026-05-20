Адмирал НАТО рассказал, что показали конфликты на Украине и в Иране

Конфликты на Украине и в Иране показали, что военные действия изменились и определяются скоростью, массовостью, программным обеспечением, беспилотниками, радиоэлектронной борьбой и работой в космосе. Об этом заявил верховный главнокомандующий НАТО по трансформации альянса адмирал Пьер Вандье, сообщает Clash Report.

«Украина и Ближний Восток показывают нам, что война сейчас определяется скоростью, массовостью, программным обеспечением, беспилотниками, радиоэлектронной борьбой, космосом и данными — областями, в которых нам предстоит многое сделать. Так что нам нужно больше ракет, больше снарядов, больше средств противовоздушной обороны, больше возможностей, больше запасов», — сказал он.

19 мая главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич также заявил, что НАТО не представляет угрозы для России, так как является «оборонительным альянсом».

В мае генсек НАТО Марк Рютте отметил, что ни европейский, ни американский военно-промышленные комплексы не производят достаточно вооружений для нужд Евросоюза и США. В конце апреля Рютте призвал союзников совместно увеличить производство вооружения для «обеспечения безопасности миллиарда человек», которые живут в Европе и Северной Америке.

Ранее в НАТО назвали армию Европы «нонсенсом и оксюмороном».