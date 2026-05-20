Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Адмирал НАТО рассказал, что показали конфликты на Украине и в Иране

Адмирал НАТО Вандье: НАТО нужно больше ракет, снарядов и средств ПВО
Global Look Press

Конфликты на Украине и в Иране показали, что военные действия изменились и определяются скоростью, массовостью, программным обеспечением, беспилотниками, радиоэлектронной борьбой и работой в космосе. Об этом заявил верховный главнокомандующий НАТО по трансформации альянса адмирал Пьер Вандье, сообщает Clash Report.

«Украина и Ближний Восток показывают нам, что война сейчас определяется скоростью, массовостью, программным обеспечением, беспилотниками, радиоэлектронной борьбой, космосом и данными — областями, в которых нам предстоит многое сделать. Так что нам нужно больше ракет, больше снарядов, больше средств противовоздушной обороны, больше возможностей, больше запасов», — сказал он.

19 мая главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич также заявил, что НАТО не представляет угрозы для России, так как является «оборонительным альянсом».

В мае генсек НАТО Марк Рютте отметил, что ни европейский, ни американский военно-промышленные комплексы не производят достаточно вооружений для нужд Евросоюза и США. В конце апреля Рютте призвал союзников совместно увеличить производство вооружения для «обеспечения безопасности миллиарда человек», которые живут в Европе и Северной Америке.

Ранее в НАТО назвали армию Европы «нонсенсом и оксюмороном».

 
Теперь вы знаете
Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!