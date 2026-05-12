Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

В НАТО заявили о недостаточном производстве вооружений в ЕС и США

Рютте заявил, что Евросоюз и США не производят достаточно вооружений
Tom Nicholson/Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Черногории, что ни европейский, ни американский военно-промышленные комплексы не производят достаточно вооружений для нужд Евросоюза (ЕС) и США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам необходимо развиваться. Это подразумевает также развитие нашей военно-промышленной базы, которая, безусловно, великолепна, но производит недостаточно продукции — ни в США, ни в Европе», — сказал генсек НАТО.

По его словам, недостаточные объемы производства вооружений являются общей проблемой США и Европы. Рютте отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на июльском саммите НАТО в Анкаре

В конце апреля Рютте призвал союзников совместно увеличить производство оборонной промышленности для «обеспечения безопасности миллиарда человек», живущих в Европе и Северной Америке.

Во время визита в компанию Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS (крупнейший государственный оборонный подрядчик Турции) Рютте похвалил лидеров стран-членов НАТО за готовность увеличить оборонные расходы. При этом генсек отметил, что одни лишь деньги не смогут обеспечить безопасность альянса. По его словам, союзникам необходимы системы противовоздушной обороны, беспилотники, боеприпасы, радары, космические возможности.

Ранее Рютте призвал не списывать НАТО со счетов.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!