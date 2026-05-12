В НАТО заявили о недостаточном производстве вооружений в ЕС и США

Рютте заявил, что Евросоюз и США не производят достаточно вооружений

Генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Черногории, что ни европейский, ни американский военно-промышленные комплексы не производят достаточно вооружений для нужд Евросоюза (ЕС) и США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам необходимо развиваться. Это подразумевает также развитие нашей военно-промышленной базы, которая, безусловно, великолепна, но производит недостаточно продукции — ни в США, ни в Европе», — сказал генсек НАТО.

По его словам, недостаточные объемы производства вооружений являются общей проблемой США и Европы. Рютте отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на июльском саммите НАТО в Анкаре

В конце апреля Рютте призвал союзников совместно увеличить производство оборонной промышленности для «обеспечения безопасности миллиарда человек», живущих в Европе и Северной Америке.

Во время визита в компанию Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS (крупнейший государственный оборонный подрядчик Турции) Рютте похвалил лидеров стран-членов НАТО за готовность увеличить оборонные расходы. При этом генсек отметил, что одни лишь деньги не смогут обеспечить безопасность альянса. По его словам, союзникам необходимы системы противовоздушной обороны, беспилотники, боеприпасы, радары, космические возможности.

Ранее Рютте призвал не списывать НАТО со счетов.