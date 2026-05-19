В НАТО отвергли угрозу для России со стороны альянса

Главком ОВС НАТО Гринкевич: НАТО не представляет угрозы для России
Jon Gambrell/Reuters

НАТО не представляет угрозы для России, так как является «оборонительным альянсом». Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, сообщает Clash Report.

«Они постоянно говорят, что НАТО предпринимает что-то в наступательной манере, но мы все знаем, что НАТО — это оборонительный альянс. Мы не представляем угрозы для России, и они знают это», — отметил он.

Гринкевич также сказал, что если бы Россия была уверена в угрозе со стороны НАТО, то она бы не перебрасывала войска из Ленинградского военного округа на Украину.

В майском интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ) глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что НАТО должно «показать русским» способность сил альянса прорваться в Калининградскую область.

Также в мае посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов отметил, что НАТО в ходе военных учений отрабатывает сценарии изоляции Калининградской области.

13 мая генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия «по-прежнему» представляет собой «наиболее значительную и прямую» угрозу для НАТО и призвал альянс «не терять бдительность».

Ранее в НАТО назвали армию Европы «нонсенсом и оксюмороном».

 
