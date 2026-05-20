«Это неизбежно»: экс-разведчик считает, что Прибалтика применит Пятую статью НАТО

Нарушение Украиной воздушного пространства Латвии и Эстонии может спровоцировать применение Пятой статьи устава НАТО. Об этом заявил бывший разведчик Скотт Риттер в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Диесену.

«Я считаю, что мы видим здесь политические последствия того, что вас (Украину — прим. ред.) поймали на провальной тайной операции. Прибалтика не сможет долго закрывать на это глаза и применит Пятую статью НАТО. Это неизбежно», — указал он.

Эксперт назвал действия Киева безрассудными. По его мнению, они могут привести к непредсказуемым последствиям и опасной эскалации в регионе.

19 мая агентство Reuters сообщило, что в воздушном пространстве Латвии был зафиксирован неизвестный беспилотный летательный аппарат.

17 мая стало известно, что на востоке Литвы разбился беспилотник, который, по предварительным данным, является украинским.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявлял, что воздушное пространство страны не будут использовать для ударов по территории РФ.