Путин назвал цель отношений России и Китая

Президент России Владимир Путин назвал целью отношений Российской Федерации и Китайской Народной Республики благополучие и процветание народов двух стран. Его слова приводит РИА Новости.

«Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытание на прочность и устойчивость», — сказал глава российского государства в ходе переговоров.

До этого Путин заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в узком формате прошли в дружеском и содержательном ключе.

19-20 мая Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин пригласил Си Цзиньпина в Россию.