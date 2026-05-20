Путин заявил Си, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов

Россия сохраняет роль надежного поставщика энергетических ресурсов в условиях войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

Китай тем временем сохраняет роль ответственного потребителя российских ресурсов, отметил Путин.

До этого политик заявил, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня.

19-20 мая Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов.

