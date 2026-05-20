Путин примет участие в саммите АТЭС в Шэньчжене осенью 2026 года

Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил готовность принять участие в саммите Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжене осенью 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что Россия всецело поддерживает работу китайского председательства в форуме АТЭС в текущем году.

«Со своей стороны хотел бы подтвердить готовность принять участие в саммите этого формата в Шэньчжене в ноябре этого года», — сказал российский лидер.

19-20 мая Владимир Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов.

