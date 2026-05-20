СМИ узнали, что США хотят сократить военные обязательства перед НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа планирует на этой неделе сообщить союзникам по НАТО о сокращении объема военных возможностей, которые страна могла бы использовать для оказания помощи европейским странам альянса в случае крупного кризиса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

В рамках так называемой модели сил НАТО страны — члены альянса определяют резерв имеющихся сил, которые могут быть задействованы во время конфликта или любого другого крупного кризиса, такого как военное нападение на члена блока. Хотя точный состав этих военных сил держится в строжайшей тайне, Пентагон решил значительно сократить их участие, заявили источники агентства.

Трамп ясно дал понять, что ожидает от европейских стран принятия на себя основной ответственности за безопасность континента, которую ранее несли США. Послание союзникам на встрече руководителей оборонных ведомств в Брюсселе в пятницу является конкретным признаком реализации этой политики, поясняет Reuters.

Глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби заявил, что Соединенные Штаты продолжат использовать свое ядерное оружие для защиты членов НАТО, даже несмотря на то, что европейские союзники возьмут на себя ведущую роль в применении обычных вооруженных сил.

По словам источников, США, скорее всего, будет представлять Алекс Велез-Грин, ключевой помощник Колби. Один из источников агентства добавил, что корректировка модели сил НАТО стала одним из главных приоритетов команды Колби в преддверии следующего саммита лидеров НАТО, который состоится в Турции в июле.

До этого в Пентагоне сообщили о сокращении числа бригадных боевых групп в Европе.

Ранее премьер Польши заявил о распаде НАТО из-за вывода американских войск из Германии.