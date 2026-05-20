Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

СМИ узнали, что США хотят сократить военные обязательства перед НАТО

Reuters: США сократят военные обязательства перед НАТО на случай конфликта
US Navy

Администрация президента США Дональда Трампа планирует на этой неделе сообщить союзникам по НАТО о сокращении объема военных возможностей, которые страна могла бы использовать для оказания помощи европейским странам альянса в случае крупного кризиса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

В рамках так называемой модели сил НАТО страны — члены альянса определяют резерв имеющихся сил, которые могут быть задействованы во время конфликта или любого другого крупного кризиса, такого как военное нападение на члена блока. Хотя точный состав этих военных сил держится в строжайшей тайне, Пентагон решил значительно сократить их участие, заявили источники агентства.

Трамп ясно дал понять, что ожидает от европейских стран принятия на себя основной ответственности за безопасность континента, которую ранее несли США. Послание союзникам на встрече руководителей оборонных ведомств в Брюсселе в пятницу является конкретным признаком реализации этой политики, поясняет Reuters.

Глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби заявил, что Соединенные Штаты продолжат использовать свое ядерное оружие для защиты членов НАТО, даже несмотря на то, что европейские союзники возьмут на себя ведущую роль в применении обычных вооруженных сил.

По словам источников, США, скорее всего, будет представлять Алекс Велез-Грин, ключевой помощник Колби. Один из источников агентства добавил, что корректировка модели сил НАТО стала одним из главных приоритетов команды Колби в преддверии следующего саммита лидеров НАТО, который состоится в Турции в июле.

До этого в Пентагоне сообщили о сокращении числа бригадных боевых групп в Европе.

Ранее премьер Польши заявил о распаде НАТО из-за вывода американских войск из Германии.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!