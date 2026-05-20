Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Экс-советник Кучмы заявил о готовности США признать Украину зоной интересов России

Экс-советник Кучмы Соскин: Трамп готов признать Украину зоной интересов России
Wikimedia Commons

Итоги встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином свидетельствуют о готовности Вашингтона признать Украину зоной интересов России. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Давайте прямо говорить: Штаты готовы отдать Украину Российской Федерации как зону ее интересов», — сказал он.

Эксперт предположил, что китайский лидер во время визита президента РФ Владимира Путина может обсудить с ним результаты переговоров с Трампом, включая украинский вопрос.

По мнению политолога, складывающаяся ситуация является крайне неблагоприятной для Киева и его европейских союзников, которые потеряли влияние на мировые политические и экономические процессы.

Соскин добавил, что в этих обстоятельствах в проигрыше оказываются Украина и ее президент Владимир Зеленский.

До этого Пекин назвал «чистой выдумкой» публикацию Financial Times о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы заявил Дональду Трампу: Владимир Путин может сожалеть о решении начать специальную военную операцию на Украине. Материал вышел незадолго до визита российского лидера в Китай. Что в Пекине ответили на статью FT и какие темы Путин и Си собираются обсуждать на переговорах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США увидели в визите Путина в Китай послание для Вашингтона.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!