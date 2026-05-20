Экс-советник Кучмы заявил о готовности США признать Украину зоной интересов России

Итоги встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином свидетельствуют о готовности Вашингтона признать Украину зоной интересов России. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Давайте прямо говорить: Штаты готовы отдать Украину Российской Федерации как зону ее интересов», — сказал он.

Эксперт предположил, что китайский лидер во время визита президента РФ Владимира Путина может обсудить с ним результаты переговоров с Трампом, включая украинский вопрос.

По мнению политолога, складывающаяся ситуация является крайне неблагоприятной для Киева и его европейских союзников, которые потеряли влияние на мировые политические и экономические процессы.

Соскин добавил, что в этих обстоятельствах в проигрыше оказываются Украина и ее президент Владимир Зеленский.

