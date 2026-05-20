В МИД рассказали о реакции, если какая-то из стран проведет ядерные испытания

Россия отреагирует адекватно и соразмерно, если какое-либо государство проведет ядерные испытания. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

По его словам, сложившаяся в мире ситуация требует готовности национальной инфраструктуры РФ на случай, если со стороны США последуют действия в направлении «полноценных ядерных «тестов».

«Констатируем, что, если какое-либо государство проведет ядерные испытания, мы будем реагировать адекватно и соразмерно», — сказал Рябков.

На этой неделе Минобороны РФ сообщило, что с 19 по 21 мая Россия и Белоруссия проводят совместные учения по подготовке и использованию ядерных сил в условиях возможной войны. В белорусском оборонном министерстве подчеркнули, что это плановое мероприятие, которое «не направлено против третьих стран и не несет угрозы безопасности в регионе».

На Западе отнеслись к ним с тревогой: многие эксперты увидели в этом «сигнал» со стороны Москвы.

