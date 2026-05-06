В России допустили новую гонку ядерных вооружений с США из-за планов Пентагона

Заявление главы Пентагона Пита Хегсета о намерении США провести ядерные испытания является «определенным элементом» новой гонки ядерных вооружений. России необходимо возобновить свои испытания в этой сфере, проверив и наладив необходимую инфраструктуру. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора Владимир Кузнецов.

«Естественно, подобный подход с американской стороны к подобным испытаниям – это определенный элемент гонки ядерных вооружений. Раньше проводили испытания без использования ядерных материалов. Но они не дают полной картины состояния ядерного оружия, того, которое хранится уже десятки лет. В этом плане это проверка его работоспособности», — подчеркнул он.

Кузнецов напомнил, что российские ядерные испытания были прекращены при президенте Борисе Ельцине еще в начале 1990-х годов. За тридцать с лишним лет необходимая для таких испытаний инфраструктура могла прийти в негодность, и, отметил ядерщик, «надо смотреть, что там творится с нашим ядерным арсеналом».

«Если бы мы начали подобные испытания, это как раз показало бы всем нашу боеготовность, готовность применить самое сокрушительное оружие, дабы показать недругам нашим, что мы полны решимости это сделать. У нас этот процесс затянули просто неимоверно», – сказал специалист.

До этого министр войны США Пит Хегсет заявил на слушаниях в профильном комитете палаты представителей о том, что Пентагон собирается провести испытания ядерного оружия и систем доставки боеприпасов с ядерными боеголовками, чтобы модернизировать ядерную триаду страны.

