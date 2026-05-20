В Верховной раде Украины указали на связи Ермака с Россией

Нардеп Гончаренко: Ермак может иметь связи с Россией, его родители посещали РФ

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак может иметь связи с Россией. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Отец Ермака летал в Россию сразу после назначения сына помощником Зеленского. Речь идет о полете в Санкт-Петербург 2 ноября 2019 года. Мать Ермака же посещала Россию трижды — один раз в 2018 году и дважды в 2019 году», — написал парламентарий.

Гончаренко напомнил, что указывал на связи Ермака с Россией еще в 2020 году.

12 мая сотрудники украинских антикоррупционных структур предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около 748 млн рублей) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. НАБУ опубликовало записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома.

14 мая Ермака заключили под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн, однако уже спустя четыре дня Ермак вышел из СИЗО под залог в 140 млн гривен (более 230 млн рублей).

Ранее в МИД РФ заявили о причастности Европейской комиссии к делу Ермака.