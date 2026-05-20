Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Слуцкий предлагает покрывать взнос по ипотеке семьям, переезжающим в другой регион

Слуцкий предложил покрывать взнос по ипотеке переезжающим в другие города семьям
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину с предложением выдавать жилищные сертификаты семьям, имеющим невысокий доход и желающим сменить место жительства для трудоустройства в другом регионе. Это позволит покрыть первоначальный взнос по ипотеке. Обращение Слуцкого к правительству есть у «Газеты.Ru».
 
Мера также подразумевает выбор для гражданина: либо сертификат, либо оплата государством аренды жилого помещения на период до трех лет в случае переезда семьи в другой регион, где есть нехватка кадров.
 
В документе говорится, что одной из наиболее острых проблем в России остается невозможность приобрести свое жилье для семей, имеющих стабильный, но невысокий доход. Многие россияне не в состоянии накопить сумму, достаточную для первоначального взноса по ипотеке.
 
На этом фоне есть и другая проблема — кадровый дефицит в некоторых регионах России. Речь идет о Севастополе, Краснодарском крае, Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Пермском крае, республике Татарстан, Приморском крае и Сахалине.
 
Значительная часть безработных или занятых не по специальности граждан, проживающих в трудоизбыточных регионах, готова к переезду, но не имеет финансовой возможности оплатить первоначальный взнос по ипотеке, указал Слуцкий.

«Особый драматизм ситуации добавляет то, что наши граждане готовы переехать туда, где будут востребованы их опыт и компетенция, но людей останавливает элементарный страх не обустроиться на новом месте — съем квартиры недешевое удовольствие, а на первоначальный взнос по ипотеке с учетом текущей ставки придется копить годами. Такой подход ведет к тому, что работодатели будут нанимать мигрантов, готовых вдесятером жить в одной комнате и получать зарплату ниже рынка. Но допустить этого никак нельзя», — сказал Слуцкий «Газете.Ru».
 
В этой связи руководитель ЛДПР заявил о необходимости создать механизм, который бы позволил семьям с невысоким доходом, готовым сменить место жительства и трудоустроиться в регионе с нехваткой кадров, получить государственную поддержку для приобретения собственного жилья.
 
«Предлагается ввести целевой жилищный сертификат, номинал которого покрывает первоначальный взнос по ипотеке, либо (по выбору гражданина) оплату аренды жилого помещения на период до трех лет. Право на получение сертификата предоставляется семьям, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратного прожиточного минимума», — говорится в обращении.
 
Как пояснил Слуцкий, перечень востребованных профессий и категорий граждан, имеющих право на участие в программе, может утверждать на уровне региона при учете приоритетных потребностей региональной экономики. Обязательным условием при этом является смена места жительства и трудоустройство в регионе.
 
По мнению главы ЛДПР, предложенная мера позволит семьям с невысоким доходом позволить себе приобрести собственное жилье, а также будет способствовать перераспределению трудовых ресурсов в пользу регионов, испытывающих кадровый голод.
 
В мае портал «Московская перспектива» со ссылкой на письмо главы Минстроя Никиты Стасишина правительству сообщал, что Минфин рассматривает возможность ужесточить условия семейной ипотеки для родителей, не состоящих в браке.
 
 
 

 

Ранее эксперты предупреждали о возможном дефиците новостроек в будущем из-за сокращения запуска проектов.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!