Минфин предложил ужесточиь условия семейной ипотеки

Минфин намерен ужесточить условия семейной ипотеки для родителей вне брака
Минфин рассматривает возможность ужесточить условия семейной ипотеки для родителей, не состоящих в браке. Об этом пишет портал «Московская перспектива» со ссылкой на письмо главы Минстроя Никиты Стасишина правительству.

По данным издания, с 1 июля ставка по семейной ипотеке может повыситься, если второй родитель оформит новую ипотеку, и в случае, если заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком.

Авторы публикации пишут, что под новые правила попадут и ипотеки, которые были оформлены после февраля 2026 года. Минстрой одобрил инициативу, однако считает, что нововведения не должны затрагивать ранее выданные кредиты.

22 апреля ведущий эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» Иван Золотарев рассказал, что россияне выжидают с покупкой новостроек из-за обсуждений возможного увеличения лимита по семейной ипотеке до 18 млн рублей.

По его словам, дополнительным сдерживающим фактором стали более жесткие требования к заемщикам. Золотарев пояснил, что не все покупатели получают одобрение из-за недостаточного первоначального взноса и высокой долговой нагрузки. Ограничение выдачи семейной ипотеки по принципу «одна на семью», а не на каждого из супругов, также снизило активность на рынке, констатировал эксперт.

Ранее эксперты предупреждали о возможном дефиците новостроек в будущем из-за сокращения запуска проектов.

 
