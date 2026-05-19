Небензя заявил о недопустимости атак на атомные электростанции

Россия категорически осуждает атаку на атомную электростанцию (АЭС) «Барака» в Объединенных Арабских Эмиратах, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая в ходе заседания Совета Безопасности ООН дипломат назвал совершенно недопустимыми нападения на объекты мирного атома в любой стране мира, тем более те, что находятся под гарантиями МАГАТЭ. Поэтому, подчеркнул Небензя, Россия категорически осуждает действия тех, кто нанес удар по АЭС «Барака», и тем самым создал риски эскалации, грозящие привести к дальнейшему подрыву региональной и глобальной безопасности.

17 мая стало известно, что после атаки беспилотника в районе атомной электростанции «Барака» возник пожар.

АЭС «Барака» — единственная атомная электростанция на западе ОАЭ. Расположена на побережье Персидского залива в 250 км от Абу-Даби и в 53 км к юго-западу от города Эр-Рувайс. По информации Корпорации по атомной энергии ОАЭ (ENEC), «Барака» круглосуточно вырабатывает 40 тераватт-часов безуглеродной электроэнергии, что составляет 25% от потребности страны в электроэнергии.

Ранее в МАГАТЭ рассказали об изменении уровня радиации на АЭС «Барака» в ОАЭ после удара дрона.

 
