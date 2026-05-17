В МАГАТЭ рассказали об изменении уровня радиации на АЭС «Барака» в ОАЭ после удара дрона

МАГАТЭ: на АЭС «Барака» в ОАЭ не повысился уровень радиации после удара дрона

На атомной электростанции «Барака» на западе ОАЭ после атаки беспилотника не повысился уровень радиации. Об этом рассказали в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), передает ТАСС.

«Сообщений о пострадавших не поступало, [инцидент] не подтвердился на уровне радиационной безопасности», — говорится в заявлении.

Пожар в районе АЭС начался после удара дрона. По информации официальных источников, в результате удара беспилотника возникло возгорание в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра АЭС в районе Аль-Дафра. О пострадавших не сообщается.

В Федеральном управлении по ядерному регулированию (FANR) подтвердили, что пожар не повлиял на безопасность электростанции и все энергоблоки работают в нормальном режиме.

АЭС «Барака» — единственная атомная электростанция на западе ОАЭ. Расположена на побережье Персидского залива в 250 км от Абу-Даби и в 53 км к юго-западу от города Эр-Рувайс. По информации Корпорации по атомной энергии ОАЭ (ENEC), «Барака» круглосуточно вырабатывает 40 тераватт-часов безуглеродной электроэнергии, что составляет 25% от потребности страны в электроэнергии.

Ранее беспилотник повредил топливный резервуар в аэропорту Дубая.