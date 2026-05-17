Польша не ожидала отмены ротации войск США из-за сбоя в почте

Польша оказалась не готова к отмене ротации американских военных из-за сбоя в электронной почте. Об этом сообщает портал Politico Europe.

По данным издания, предупреждение от Пентагона пришло еще в понедельник начальнику генштаба генералу Веславу Кукуле, но сообщение застряло в его секретной почте. Как отмечает Politico, американцы уведомили польскую сторону о приостановке ротации более 4000 военнослужащих 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии через секретную систему связи для контактов с союзниками. Генерал Кукула должен лично санкционировать все сообщения, однако он не проинформировал командный состав, пишет портал. В итоге руководство Минобороны и военные узнали об отмене из американских СМИ. Первым об этом 13 мая сообщило издание Army Times.

Само сообщение, по словам собеседников источника, было предельно кратким.

«Это было короткое сообщение из одного предложения, отправленное по обычным военным каналам в неофициальной форме», — сказал один из людей из окружения Кукулы.

Произошедшее в штабе источники издания назвали «типичным организационным бардаком».

До этого директор Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий заявил, что США перебрасывают в Польшу части Первой кавалерийской дивизии из Техаса. Отмечается, что текущее изменение количества американских войск в Польше связано с продолжающейся ротацией сил США, которую ведет Первая кавалерийская дивизия США из Форт-Худа в Техасе. Из Форт-Худа в Польшу было переброшено более 20% от запланированного количества войск, а также около 70% военной техники.

Ранее сообщалось, что Польша готова принять войска США для укрепления границы с Россией.