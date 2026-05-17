Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Польша не ожидала отмены ротации войск США из-за сбоя в почте

Politico: Польша узнала об отмене ротации войск США из СМИ из-за сбоя в почте
Mahir Asadli/Shutterstock/FOTODOM

Польша оказалась не готова к отмене ротации американских военных из-за сбоя в электронной почте. Об этом сообщает портал Politico Europe.

По данным издания, предупреждение от Пентагона пришло еще в понедельник начальнику генштаба генералу Веславу Кукуле, но сообщение застряло в его секретной почте. Как отмечает Politico, американцы уведомили польскую сторону о приостановке ротации более 4000 военнослужащих 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии через секретную систему связи для контактов с союзниками. Генерал Кукула должен лично санкционировать все сообщения, однако он не проинформировал командный состав, пишет портал. В итоге руководство Минобороны и военные узнали об отмене из американских СМИ. Первым об этом 13 мая сообщило издание Army Times.

Само сообщение, по словам собеседников источника, было предельно кратким.

«Это было короткое сообщение из одного предложения, отправленное по обычным военным каналам в неофициальной форме», — сказал один из людей из окружения Кукулы.

Произошедшее в штабе источники издания назвали «типичным организационным бардаком».

До этого директор Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий заявил, что США перебрасывают в Польшу части Первой кавалерийской дивизии из Техаса. Отмечается, что текущее изменение количества американских войск в Польше связано с продолжающейся ротацией сил США, которую ведет Первая кавалерийская дивизия США из Форт-Худа в Техасе. Из Форт-Худа в Польшу было переброшено более 20% от запланированного количества войск, а также около 70% военной техники.

Ранее сообщалось, что Польша готова принять войска США для укрепления границы с Россией.

 
Теперь вы знаете
Крупнейшая атака дронов на Москву за год, победа Болгарии в «Евровидении» и вспышка Эболы. Главное к утру 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!