Военный эксперт рассказал, в каком случае Европа сможет создать свою армию

Аналитик Леонков: ЕС для создания армии нужно решить вопрос с США и деньгами

Создание общеевропейской армии находится на начальном этапе, Европе предстоит решить много вопросов, связанных с формированием и финансированием такой армейской структуры, а также проблему роли США в ней. В таком случае можно будет говорить о европейской армии. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя слова депутата Европарламента Фернан Картайзера об армии Европы в 100 тысяч человек.

Аналитик напомнил, что в Европе уже несколько лет говорят о дальнейшем укреплении армий стран блока. Среди прочего, речь идет о стратегии «НАТО-2030» с увеличение сил высокой готовности стран с 40 до 300 тысяч человек.

По словам Леонкова, согласно этой стратегии европейцы должны создать «достаточно мобильную, вооруженную современным средствами, военной техникой, армейскую структуру».

Отметив процесс создания общеевропейской армии, аналитик указал на нерешенность целого ряда вопросов, связанных с созданием общеевропейской армии. Главный вопрос, по его словам, это проблема, связанная с тем, кто будет возглавлять армию, чьи распоряжения она будет выполнять, какая европейская страна возьмет на себя «роль главнокомандующего» и «будет ли пост этого главнокомандующего постоянным».

«У главнокомандующего этой армии должен быть еще штаб. Вопрос. Сколько представителей от каждой стран будет в этой, в этом штабе? Какие роли будут распределены между странами в этом штабе, которые будут участвовать в создании такой армии?» — заметил Леонков, указав на нерешенность названных проблем.

Кроме того, остается неясной роль США в новой военной структуре Европы, что тормозит создание европейской армии, считает собеседник.

При этом Россия, она готова «к любым эксцессам», подчеркнул Леонков. Происходит обустройство западных границ России, идет создание новых гарнизонов, новых подразделений, увеличено количество военнослужащих армии.

Европа говорит о подготовке соответствующей армейской структуры к 2028 или 2030 году, однако, как обратил внимание военный аналитик, конкретики в заявлениях европейских лидеров нет.

«Вопрос остается, в принципе, в стадии начала работ. <…> По факту ничего нет, но, правда, единственный факт – деньги были освоены», — подытожил он.

До этого депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что Брюссель пытается создать европейскую армию в 100 тыс. человек, полностью игнорируя нейтралитет некоторых государств — членов Евросоюза.

