Полиция Чехии начала расследование из-за флага СССР на заседании горсовета Брно

Полиция Чехии начала расследование в связи с появлением флага СССР на заседании городского совета Брно. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Поводом для проверки стали действия активистки, выступившей против проведения в городе съезда Судето-немецкого землячества. Во время заседания горсовета женщина, не являющаяся жительницей Брно, воспользовалась правом выразить мнение в отведенное протоколом время.

Она принесла с собой советский флаг и, обращаясь к депутатам, заявила: «Вас будут судить за коллаборацию, за подрыв республики и сговор с иностранной державой».

После этого активистка развернула знамя и была выведена из зала полицейскими. Правоохранители выясняют, подпадают ли ее действия под статью Уголовного кодекса Чехии о пропаганде коммунизма. В случае привлечения к ответственности женщине грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Около 3 млн судетских немцев были депортированы из Чехословакии после Второй мировой войны на основании декретов президента Эдварда Бенеша. Съезд их потомков, который должен впервые пройти в Чехии с 22 по 25 мая в рамках фестиваля Meeting Brno, стал причиной политического раскола в стране.

Против проведения съезда выступили партии правящей коалиции и Палата депутатов парламента, принявшая символическую резолюцию о неприемлемости мероприятия. При этом многие сенаторы и президент Чехии Петр Павел видят в съезде жест примирения между народами и шаг к открытому диалогу о непростом прошлом.

Ранее Медведев предложил Чехии вернуть Судеты Германии.

 
