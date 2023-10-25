Медведев предложил Чехии вернуть Судеты Германии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Чехия должна вернуть Судеты Германии. Об этом он написал на своей англоязычной странице в соцсети Х, в ответ на слова главы МИД Чехии Яна Липавского о возвращении Крыма Украине.
В своем посте Медведев привел слова Липавского, который заявил, что помощь Евросоюза должна быть направлена на то, чтобы Украина вернула контроль над полуостровом.
«Действительно, смелые, но безмозглые люди. Итак, вы хотите справедливости по нацистской схеме? Затем примите решение там, в Чехии, вернуть Судеты немцам и восстановить Судетскую область», — написал замглавы СБ РФ.
19 октября Дмитрий Медведев заявил, что Украина на фоне обострения на Ближнем Востоке напугана перспективой получать меньше поддержки от Запада и отчаянно ревнует к Израилю.
Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.