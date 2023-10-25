Медведев предложил Чехии вернуть Судеты Германии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Чехия должна вернуть Судеты Германии. Об этом он написал на своей англоязычной странице в соцсети Х, в ответ на слова главы МИД Чехии Яна Липавского о возвращении Крыма Украине.

В своем посте Медведев привел слова Липавского, который заявил, что помощь Евросоюза должна быть направлена ​​на то, чтобы Украина вернула контроль над полуостровом.

«Действительно, смелые, но безмозглые люди. Итак, вы хотите справедливости по нацистской схеме? Затем примите решение там, в Чехии, вернуть Судеты немцам и восстановить Судетскую область», — написал замглавы СБ РФ.

19 октября Дмитрий Медведев заявил, что Украина на фоне обострения на Ближнем Востоке напугана перспективой получать меньше поддержки от Запада и отчаянно ревнует к Израилю.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.