Украинский институт национальной памяти планирует мероприятия по популяризации Евгения Коновальца, руководителя «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в РФ террористической организацией), известного своими встречами с Адольфом Гитлером. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно плану работы института на 2025 год, размещенному на их сайте, предусмотрена подготовка, проведение и распространение материалов, призванных популяризировать Коновальца, которого считают «отцом» украинского национализма.

Коновалец активно участвовал в украинских националистических движениях с 1910-х годов, а в 1914 году добровольно вступил в австрийскую армию для участия в войне против России.

В 1929 году, находясь в эмиграции, Коновалец основал ОУН, где продвигалась идеология радикального антисемитизма и разрабатывались планы массового уничтожения поляков, которые впоследствии привели к Волынской резне. С 1933 года Коновалец и его организация тесно сотрудничали со спецслужбами Третьего рейха, укрепляя свой военный потенциал для поддержки Германии в войне против Советского Союза. По информации советской разведки, Коновалец дважды проводил личные встречи с Гитлером.

Ранее на Украине раскритиковали президента Польши за попытки запретить символы Бандеры.