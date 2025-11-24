На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине разработали план популяризации главы ОУН

Украинский институт нацпамяти создал план популяризации главы ОУН Коновальца
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Украинский институт национальной памяти планирует мероприятия по популяризации Евгения Коновальца, руководителя «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в РФ террористической организацией), известного своими встречами с Адольфом Гитлером. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно плану работы института на 2025 год, размещенному на их сайте, предусмотрена подготовка, проведение и распространение материалов, призванных популяризировать Коновальца, которого считают «отцом» украинского национализма.

Коновалец активно участвовал в украинских националистических движениях с 1910-х годов, а в 1914 году добровольно вступил в австрийскую армию для участия в войне против России.

В 1929 году, находясь в эмиграции, Коновалец основал ОУН, где продвигалась идеология радикального антисемитизма и разрабатывались планы массового уничтожения поляков, которые впоследствии привели к Волынской резне. С 1933 года Коновалец и его организация тесно сотрудничали со спецслужбами Третьего рейха, укрепляя свой военный потенциал для поддержки Германии в войне против Советского Союза. По информации советской разведки, Коновалец дважды проводил личные встречи с Гитлером.

Ранее на Украине раскритиковали президента Польши за попытки запретить символы Бандеры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами