Постпред Китая при ООН рассказал о теневой дипломатии с Россией и Украиной

Фу: КНР ведет теневую дипломатию с РФ и Киевом по урегулированию на Украине

Китай активно ведет теневую дипломатию, взаимодействуя с Россией, Украиной и другими сторонами над урегулированием российско-украинского конфликта, заявил постпред КНР при Организации Объединенных Наций (ОНН) Фу Цун. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, таким образом Пекин настойчиво создает условия и формирует консенсус для мирного решения.

Фу добавил, что Пекин ведет обширную работу над достижением мира на Украине и надеется, что он вскоре наступит.

15 мая глава китайского МИД Ван И заявил, что Китайская Народная Республика и США надеются на урегулирование конфликта на Украине.

Он добавил, что в отношении сложных проблем не бывает простых решений, поэтому не стоит ожидать быстрых результатов от мирных переговоров. Тем не менее, подчеркнул Ван И, Китай и США настроены на диалог и намерены вносить конструктивный вклад в урегулирование кризиса на Украине.

Ранее стало известно, как оружие Китая попадает на Украину.