Стало известно, как оружие Китая попадает на Украину

Китайские переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Фейну-16» (FN-16) могли попасть в распоряжение ВСУ из третьих стран. Украина просто перекупает оружие у азиатских и европейских государств, получивших его от Китая. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.



«Китай может поставлять это оружие каким-нибудь странам, например Пакистану. А Пакистан – Украине. Украина может закупить у Пакистана это оружие. Китай может продать, к примеру, Хорватии, а из Хорватии на Украину придет», — отметил аналитик.

14 мая Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщал о том, что в ВСУ заметили ПЗРК FN-16 производства Китая. На снимке запечатлен зенитчик с китайским ПЗРК FN-16, который применяется в 160-й механизированной бригаде. Этот комплекс третьего поколения предназначен для уничтожения низколетящих самолетов и вертолетов, а его ракета с инфракрасной головкой самонаведения обладает вероятностью поражения цели около 70% при максимальной дальности действия в шесть километров.

