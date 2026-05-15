МИД Китая озвучил позицию КНР и США по конфликту на Украине

Глава китайского МИД Ван И заявил, что Китайская Народная Республика (КНР) и США надеются на урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на телеканал CCTV.

«Что касается украинского кризиса, то и Китай, и Соединенные Штаты надеются на скорейшее урегулирование конфликта и предприняли значительные усилия для продвижения мирных переговоров, каждый по-своему», — сказал Ван И.

Он добавил, что в отношении сложных проблем не бывает простых решений, поэтому не стоит ожидать быстрых результатов от мирных переговоров. Тем не менее, подчеркнул Ван И, Китай и США настроены на диалог и намерены вносить конструктивный вклад в урегулирование кризиса на Украине.

До этого сообщалось, что официальный визит президента России Владимира Путина в Китай может состояться 20 мая. По данным издания The South China Morning Post, торжественную церемонию или парад в честь визита проводить не планируют, не ожидается и официальной торжественной встречи президента РФ с председателем КНР Си Цзиньпином. 7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков подтверждал, что идет активная работа по подготовке визита Путина в КНР.

Ранее в Пекине назвали возможную конфронтацию Китая и США катастрофой для всего мира.