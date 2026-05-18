Трамп приказал военным подготовиться к полномасштабному наступлению на Иран

Трамп приказал военным подготовиться к атаке на Иран, если не будет сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал Вооруженным силам страны подготовиться к нанесению ударов по Ирану, если Тегеран не заключит с Вашингтоном приемлемое для Белого дома соглашение. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я также распорядился, чтобы они (военные — прим. ред.) были готовы немедленно осуществить полномасштабное нападение на Иран в случае, если устраивающая [США] сделка не будет достигнута», — написал Трамп.

По его словам, он отказался от запланированной на 19 мая атаки США по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

До этого телеканал Al Jazeera сообщил со ссылкой на источник, что Трамп все больше склоняется к военному варианту развития ситуации вокруг Ирана на фоне отсутствия прогресса в переговорах. По словам собеседника СМИ, терпение американского лидера заканчивается. У Тегерана есть «несколько дней, а не недель», чтобы предложить решение, способное вывести переговоры из тупика, отметил источник.

В конце апреля Трамп обсудил ситуацию вокруг Ирана с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре президент РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Трамп призвал Иран поспешить со сделкой с США, иначе от него ничего не останется.