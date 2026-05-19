В МИД РФ объяснили отсутствие стратегического диалога с Западом

Рябков: фундамента для диалога РФ и Запада по безопасности нет

Военно-политического фундамента для диалога России и Запада по безопасности элементарно нет. Об этом ТАСС рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, сейчас нет условий для начала предметного, равноправного стратегического диалога, ориентированного на взаимоприемлемый результат.

Рябков также отметил, что создание прочного политического и военно-политического фундамента невозможно без готовности западных партнеров учитывать ключевые интересы России и надежно устранять принципиальные разногласия в сфере безопасности.

До этого дипломат заявил, что Москва предостерегает страны Запада от попыток нанести России стратегическое поражение. По его словам, Москва будет спокойно, твердо и ответственно подходить к демонстрации своих возможностей, чтобы охладить западные «горячие головы», разрабатывающие концепции расширенного ядерного сдерживания.

Рябков подчеркнул, что сейчас люди не живут в «мире сказок», поэтому граждане России должны быть уверены в том, что им ничего не угрожает.

Ранее Рябков заявил об отсутствии реакции Запада на испытательный пуск «Сармата».