Рябков сравнил концепцию ядерного сдерживания России с бесполезным «зонтиком»

Рябков: никакие «зонтики» не спасут тех, кто грезит о победе над Россией
Roman Naumov/Global Look Press

Москва предостерегает страны Запада от попыток нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Россия будет спокойно, твердо и ответственно подходить к демонстрации своих возможностей, чтобы охладить западные «горячие головы», разрабатывающие концепции расширенного ядерного сдерживания. Рябков также с иронией отметил, что лучше бы «зонтики» в этих концепциях оказались «шербурскими, со всей их музыкой» (из одноименного французского музыкального фильма «Шербурские зонтики» — прим.ред.), или зонтиками сказочного персонажа из сказки Ханса Кристиана Андерсена Оле-Лукойе.

»...По-моему, у этих людей из Шербура и Копенгагена ничего кроме черных зонтиков и не осталось», — сказал Рябков, отметив, что это «их проблемы».

Рябков подчеркнул, что сейчас люди не живут в «мире сказок», поэтому граждане России должны были уверены в том, что им ничего не угрожает.

»... чтобы никому в воспаленных мозгах, которым грезится победа над великой Россией, не примерещилось, что сейчас момент, когда можно попробовать свои силы. Они получат. Никакие зонтики их не спасут», — заключил дипломат.

12 мая командующий Российскими войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Российский лидер заявил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца 2026 года.

Ранее в США признали превосходство российской ракеты «Сармат» над зарубежными аналогами

 
