Рябков заявил об отсутствии реакции Запада на испытательный пуск «Сармата»

Рябков: Россия с иронией воспринимает реакцию Запада на испытания «Сармата»
Российская сторона с иронией воспринимает решение стран Запада игнорировать испытания ракетного комплекса «Сармат». Об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в России не ожидали, не ожидают и не будут ожидать реакции со стороны Запада «на испытания тех или иных российских перспективных систем, систем уже состоящих на вооружении».

«Мы понимаем, что для них каждый эпизод, каждое событие такого рода — это повод демонстрировать квазибезразличие», — сказал Рябков.

По словам дипломата, Российская Федерация будет показывать свои возможности в сфере стратегических вооружений для охлаждения «горячих голов» на Западе.

«Потому что мы не хуже, а лучше других понимаем, что означает предстоящая постановка на вооружение этой системы», — отметил он.

Рябков добавил, что аналогичных комплексов стратегической дальности на сегодняшний день не имеет никто.

До этого американское издание Military Watch Magazine написало, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» существенно превосходит зарубежные аналоги.

