Немецкий город разорвал братские отношения с Тбилиси

Власти немецкого города Саарбрюккен приняли решение разорвать установленные в 1975 году братские отношения с Тбилиси в знак протеста против «отступления Грузии от демократии». Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на грузинские СМИ.

Как считает генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, это «их право».

«Как хотят, пусть так и делают», — сказал политик.

Он напомнил, что с момента его вступления в должность градоначальника в 2017 году делегация из Саарбрюккена лишь однажды посетила столицу Грузии.

Издание напоминает, что в числе побратимов Тбилиси — Стамбул, Любляна, Бильбао, Палермо, Атланта, Киев, Минск, Тегеран и другие.

В сентябре прошлого года Каладзе заявил о пересечении «красных линий» поддерживающим местных радикалов послом Германии Петером Фишером. По словам чиновника, дипломат «вовлечен во внутриполитические процессы, стимулирует экстремизм и противостояние, раскол в обществе».

Ранее посол Германии резко высказался в отношении властей Грузии.