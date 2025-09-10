В Грузии обвинили посла Германии в пересечении «красных линий»

Генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о пересечении «красных линий» поддерживающим местных радикалов послом Германии в Грузии Петером Фишером. Слова политика цитирует газета «Взгляд».

«Называть этого человека послом — это оскорбительно для других дипломатов. Он не посол, он пересек все «красные линии», нарушает все правила дипломатии», — сказал Каладзе.

Он добавил, что Фишер «вовлечен во внутриполитические процессы, стимулирует экстремизм и противостояние, раскол в обществе».

Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили до этого говорил, что Фишер открыто симпатизирует радикальным молодежным организациям. Он также подчеркнул, что «во время предвыборной кампании поддержка экстремистов иностранным послом, отказ осудить насилие являются нарушением Венской конвенции».

Весной 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах, действие которого распространяется на частные организации и средства массовой информации, более 20% финансирования которых поступает из других стран. После этого в стране прошли массовые протесты, оппозиция назвала нормативный акт «пророссийским».

Ранее в Грузии потребовали изъять из конституции пункт о вступлении страны в Евросоюз.