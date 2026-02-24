Размер шрифта
Посол Германии резко высказался в отношении властей Грузии

Посол Германии Фишер нахамил властям Грузии из-за дружбы с Венгрией
РИА Новости

Посол Германии в Грузии Петер Фишер в хамской форме отозвался о дружбе Тбилиси и Будапешта. Об этом сообщает газета «Взгляд».

24 февраля Европейский союз внес грузинский порт Кулеви в 20-й пакет антироссийских санкций. Порт якобы принимает российский «теневой флот» в обход ограничений. Вето на этот пакет наложили Венгрия и Словакия.

Фишер назвал Венгрию «лучшим другом» Грузии в Евросоюзе.

«Венгрия союзник для Грузии, которая якобы поможет вам вступить в ЕС, но подумайте еще раз — этого не будет!», – обратился посол ФРГ к грузинским властям.

В ответ депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа заявил, что общество Грузии давно знает Фишера как «фарисея с двойными стандартами».

В сентябре прошлого года генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о пересечении «красных линий» поддерживающим местных радикалов послом Германии Фишером. По словам политика, дипломат «вовлечен во внутриполитические процессы, стимулирует экстремизм и противостояние, раскол в обществе».

Ранее в Грузии обвинили посла ФРГ в «политической педофилии».
 
