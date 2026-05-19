В ходе визита Путина в КНР планируется подписать документы по атомной энергетике

Лихачев: Россия подготовила документы по атомной энергетике для подписания с КНР

Россия к визиту президента РФ Владимира Путина в Китай подготовила к подписанию с КНР документы по атомной энергетике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева.

По его словам, российская сторона подготовила к подписанию три меморандума: о развитии кадрового потенциала, соглашение о работе в сфере термоядерных исследований и соглашение о работе в передовых прорывных направлениях.

До этого заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что делегация России в Китае обсудит как двусторонние вопросы, так и наиболее острые актуальные кризисы в мире.

Президент России Владимир Путин вместе с делегацией посетит Китай с государственным визитом 19–20 мая. В преддверии своей поездки российский лидер записал видеообращение к гражданам Китая. В нем он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», а также заявил о «стабилизирующей роли» связки РФ и КНР.

На прошлой неделе Китай посетил президент США Дональд Трамп. Американский лидер назвал поездку «невероятной» и объявил, что Вашингтон и Пекин заключили много экономических договоренностей. Реакция китайской стороны была более сдержанной, но в таком же позитивном ключе.

Ранее Путин напомнил о важности Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который РФ и Китай подписали 25 лет назад.