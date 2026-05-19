Немецкий политик раскритиковал решение вручить НАТО премию мира словами из антиутопии «1984»

Депутат АдГ Кра: в Мюнстере «1984» Оруэлла восприняли как инструкцию к действию
Global Look Press

Депутат немецкой партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра раскритиковал в соцсети X решение о присуждении Вестфальской премии мира НАТО, использовав цитату из антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».

«Премия мира для НАТО от Мерца, который прямо сейчас саботирует усилия Трампа по достижению мира на Украине. В Мюнстере «1984» Оруэлла воспринимают как инструкцию к действию: «Война — это мир!», — написал Кра.

Сообщается, что церемония вручения награды состоится 1 октября в Мюнстере в исторической ратуше. Премию от имени альянса получит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а речь в честь лауреата произнесет канцлер Германии Фридрих Мерц.

Вестфальская премия мира вручается раз в два года Экономическим обществом Вестфалии и Липпе в немецком городе Мюнстере за выдающийся вклад в мирное урегулирование, продвижение демократии и укрепление европейской интеграции.

В апреле стало известно, что Германия выделит Украине €11,6 млрд в 2027 году и €8,5 млрд в период с 2028 по 2030 год. Министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль пояснил, что с 2028 года помощь сокращается из-за кредита ЕС на €90 млрд, но суммы могут измениться в зависимости от потребностей Украины.

Ранее МИД Литвы заявил, что НАТО может прорвать оборону Калининграда.

 
