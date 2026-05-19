Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Политика

В Госдуме ответили на странное заявление Мерца о переговорах с Россией

Депутат Госдумы Белик счел странным представление Мерца о переговорах с Россией
Axel Schmidt/Reuters

Представление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о переговорах с Россией через усиление давления является странным. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

«Весьма топорное решение пытаться принудить Россию к миру, еще больше разжигая пожар войны на Украине. Возможно, в школе на занятиях истории Мерц был двоечником», — поделился своей точкой зрения российский депутат.

По мнению Белика, слова Мерца свидетельствуют о том, что в ЕС на самом деле не думают о реальном мире на Украине. Желание Мерца нанести поражение России парламентарий объяснил «фантомными болями» из-за поражения Германии во Второй мировой войне и, возможно, личными мотивами, а также русофобией немецких элит.

До этого Мерц объяснил, что Европа усиливает давление на Россию для того, чтобы та поняла, что ей необходимо начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Немецкий канцлер подчеркнул, что украинская сторона может рассчитывать на неизменную поддержку со стороны Европы.

Мерц также заявлял, что страны ЕС готовы сесть за стол переговоров с Украиной, Россией и США с целью урегулирования конфликта российско-украинского конфликта.

Ранее в России допустили, что отношения с Европой восстановятся только через 40 лет.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!