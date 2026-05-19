Представление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о переговорах с Россией через усиление давления является странным. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

«Весьма топорное решение пытаться принудить Россию к миру, еще больше разжигая пожар войны на Украине. Возможно, в школе на занятиях истории Мерц был двоечником», — поделился своей точкой зрения российский депутат.

По мнению Белика, слова Мерца свидетельствуют о том, что в ЕС на самом деле не думают о реальном мире на Украине. Желание Мерца нанести поражение России парламентарий объяснил «фантомными болями» из-за поражения Германии во Второй мировой войне и, возможно, личными мотивами, а также русофобией немецких элит.

До этого Мерц объяснил, что Европа усиливает давление на Россию для того, чтобы та поняла, что ей необходимо начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Немецкий канцлер подчеркнул, что украинская сторона может рассчитывать на неизменную поддержку со стороны Европы.

Мерц также заявлял, что страны ЕС готовы сесть за стол переговоров с Украиной, Россией и США с целью урегулирования конфликта российско-украинского конфликта.

Ранее в России допустили, что отношения с Европой восстановятся только через 40 лет.