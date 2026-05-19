В России допустили, что отношения с Европой восстановятся только через 40 лет

Отношения между Россией и Европой на фоне украинского кризиса могут быть нормализованы через 30 или 40 лет, сейчас такое развитие событий вряд ли возможно. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Николай Топорнин.



«Откровенно говоря, я никаких иллюзий не испытываю. Для того чтобы что-то такое нормализовалось, должно пройти лет 30-40. При нынешних обстоятельствах вряд ли это возможно. Не надо думать, что, как только закончится война, сразу они скажут: давайте будем снова у вас покупать нефть и газ», — сказал он.



При этом, по словам Топорнина, Европа уже сейчас начинает мыслить «послевоенными категориями», поскольку в Брюсселе понимают неминуемость последующего возобновления отношений с Москвой. О конкретике в этой сфере пока говорить рано, считает аналитик, поэтому не стоит рассуждать, какие именно могут быть эти категории.



«Это все [связи РФ и ЕС] зависит от параметров послевоенных взаимоотношений России и Украины. Я думаю, что корень всех взаимоотношений наших с Европой заключается именно в том, как будет построен диалог [Москвы и Киева]», — подчеркнул он.



До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа усиливает давление на Россию и Москва должна понять, что ей необходимо начать переговоры. Он добавил, что украинская сторона может рассчитывать на неизменную поддержку со стороны Европы.

