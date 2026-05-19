В МИД заявили о рисках «лобовой сшибки» НАТО и России

Стратегические риски «лобовой сшибки» НАТО и России возрастают, это обернется катастрофическими последствиями. С соответствующим предупреждением выступил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Рябков отметил «эскалационный нарратив» в странах Европы о «надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности» с Россией. В связи с этим замминистра предупредил о возрастающих рисках и последствиях такого сценария.

«В результате подобной возгонки напряженности, включая откровенно провокационные действия в ядерной сфере, возрастают стратегические риски и опасность лобовой сшибки НАТО с нашей страной со всеми вытекающими потенциально катастрофическими последствиями», — сказал Рябков.

До этого глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс считает Россию «угрозой номер один» и будет противостоять ей. По его словам, «российская военная машина» будет только расти, и НАТО будет противостоять этому, развивая собственные возможностями. Драгоне также утверждал, что Россия якобы стремится вернуть то, чем она владела до распада Советского Союза.

