Генсек НАТО помечтал о том, как Украина сможет «остановить» Россию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждает, что только «сильная» Украина якобы сможет «остановить» Россию. Его слова приводит «Укринформ».

В связи с этим, по его словам, необходимо мобилизовать все ресурсы. Вопрос помощи Украине также станет центральным на саммите НАТО в Анкаре, сообщил Рютте.

«Украину поддерживают многочисленные друзья. Через инициативу PURL, которая обеспечивает срочно необходимую американскую огневую мощь для Украины. И через другие пути. Нам нужно мобилизовать все ресурсы и продолжать оказывать поддержку, в которой нуждается Украина. Потому что безопасность Украины - это наша безопасность. Наша дальнейшая мощная поддержка Украины также будет приоритетом», — сказал генсек НАТО.

До этого глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс считает Россию «угрозой номер один» и будет противостоять ей. По его словам, «российская военная машина» будет только расти, и НАТО будет противостоять этому, развивая собственные возможностями. Драгоне считает, что помимо России угрозой для военного блока являются террористические группировки.

