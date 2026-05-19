МИД Армении обозначал курс в отношениях с Россией

Армения не намерена вносить напряжение в отношения с Россией и не планирует «разводиться» с каким бы то ни было партнером. Об этом министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом, сообщает «Интерфакс».

«Мы не собираемся разводиться с каким бы то ни было нашим партнером. Политика и дипломатия не знакома с такими разводами. Мы не собираемся вносить напряжение в отношения Армении и России», - сказал Мирзоян.

Он отметил, что Москва и Ереван являются партнерами, которые связаны многочисленными узами. В связи с этим он заметил, что Армения настроена в «атмосфере здорового обсуждения» развивать отношения. Проблемы между странами есть, но «необходимо искать конструктивные решения», указал министр.

При этом Мирзоян подчеркнул, что в Ереване понимают невозможность членства страны одновременно в ЕС и ЕАЭС. В свое время выбор будет определен, констатировал он.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Российский лидер предложил организовать в республике референдум по этому вопросу. Он отметил, что если армяне проголосуют за эту инициативу, то РФ могла бы пойти «по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода».

Ранее Володин сравнил политический курс Армении с Украиной времен Евромайдана.