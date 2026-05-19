Ходорковский наказал главу своей СБ за скандал с нападением на топ-менеджера ФБК

Нападение на топ-менеджера ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) привело к конфликту между службами безопасности основателей ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) и Леонида Невзлина (признан в РФ иностранным агентом). За провал в устранении последствий скандала и репутационного ущерба после обвинений в причастности последнего к инциденту, Ходорковский лишил главу своей СБ особняка стоимостью £2 млн – теперь дом официально принадлежит его дочери Анастасии Ходорковской, сообщает RT со ссылкой на соответствующие документы.

Речь идет о литовце Крисе Кучинскасе, который отвечает за безопасность Ходорковского, а также занимается антикризисным менеджментом. Как выяснил телеканал, ему было поручено устранить последствия скандала после нападения на Волкова и отвести подозрения от Ходорковского. Однако ему это не удалось, в СМИ просочилась информация о том, что нападение организовали футбольные фанаты по заказу соратника бизнесмена Леонида Невзлина.

В наказание Ходорковский забрал у него подаренный ранее дом под названием Close House в пригороде Лондона, где стоимость недвижимости начинается от £2 млн. Источник RT уточнил, что это решение было принято в конце 2024 – начале 2025 года и позиционировалось как добровольное согласие безопасника освободить особняк для дочери бизнесмена Анастасии Ходорковской – она по документам стала новым собственником недвижимости.

«Однако фактически это было сделано в наказание за проступки, просто обставили это более благородно», — уточнил источник.

Данные о смене владельца дома телеканал подтвердил также выпиской из реестра недвижимости Великобритании. Данные подтвердил также один из бывших контрагентов Ходорковского, бизнесмен Андрей Матус, который знал об отношениях в команде Невзлина и Ходорковского.

«Все [подчинённые бизнесмена] находятся на коротком поводке. Сегодня у тебя Brabus и дом в Лондоне, а завтра случается малейший косяк — и ты всего этого лишаешься. Это метод, который применяется для всех сотрудников Ходорковского», — заявил он.

Напомним, нападение на Волкова произошло в марте 2024 года рядом с его домом в Вильнюсе. 12 сентября текущий глава ФБК Мария Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) обвинила в организации нападения бывшего топ-менеджера ЮКОСа Леонида Невзлина. Позднее в Польше арестовали обвиняемого по делу бывшего адвоката предпринимателя Бориса Березовского Анатолия Блинова. По версии комитета, мужчина контактировал с Невзлиным во время организации серии бандитских нападений, включая покушение на Волкова.

Ранее Невзлина уличили в финансировании Пугачевой и Макаревича (признан в РФ иностранным агентом).

 
