ФБК обвинил иноагента Невзлина в покушении на иноагента Волкова

Глава «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК) Мария Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) обвинила бывшего топ-менеджера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина (признан в РФ иностранным агентом) в организации нападения на российского оппозиционера Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов). Об этом говорится в новом расследовании организации, опубликованном на YouTube.

По заявлению организации, ближайший соратник Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) Леонид Невзлин стал организатором нападений на Волкова и ряда других представителей внесистемной оппозиции, находящихся за рубежом.

В расследовании утверждается, что Волкова «планировалось избить до инвалидного состояния» или похитить, вывести в Россию, после чего передать в ФСБ.

Сам Леонид Волков в одной из соцсетей подтвердил, что эти данные соответствуют действительности, и Невзлин «был готов заплатить 250 тысяч долларов исполнителям», которые должны были сделать из него инвалида или передать российским силовым ведомствам.

В связи с этой информацией ФБК призвал всех, кто сотрудничает со структурами Михаила Ходорковского, прекратить это делать до выяснения, был ли он осведомлен о преступлениях.

На Леонида Волкова напали 12 марта 2023 года во дворе дома, где тот проживает. Злоумышленники разбили окно в его автомобиле и избили оппозиционера молотком. Пострадавший был доставлен в больницу. Ночью 13 марта Волков опубликовал в Telegram-канале видео, в котором прокомментировал свое избиение. Он заявил, что вернулся домой из больницы. По словам Волкова, из него «хотели сделать отбивную», ему сломали руку.

Ранее в МИД РФ Певчих и Ярмыш попросили не скрывать паспорта других стран.