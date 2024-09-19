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В Польше арестовали организатора нападения на Леонида Волкова

ФБК: в Польше арестовали организатора нападения на Леонида Волкова Блинова

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Global Look Press

В Польше на три месяца арестован организатор нападения на оппозиционера Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) Анатолий Блинов. Об этом сообщил ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Его арестовали на три месяца после выхода расследования ФБК. По версии комитета, Блинов контактировал с бывшим топ-менеджером нефтяной компании «ЮКОС» Леонидом Невзлиным (признан в РФ иностранным агентом) во время организации серии бандитских нападений.

12 августа глава ФБК также обвинила Невзлина в организации нападения на Волкова. Он подтвердил, что эти данные соответствуют действительности, и Невзлин «был готов заплатить $250 тысяч исполнителям», которые должны были сделать из него инвалида или передать российским силовым ведомствам.

На экс-главу ФБК Леонида Волкова напали в марте 2024 года во дворе дома в Вильнюсе, где тот проживает. Злоумышленники разбили окно в его автомобиле и избили оппозиционера молотком. Пострадавший был доставлен в больницу.

Ранее адвокатов Навального внесли в перечень террористов и экстремистов.

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